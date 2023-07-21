Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублёв , седьмая ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в двух сетах обыграв 19-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча спортсменов завершилась со счётом: 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время Андрей Рублёв выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти, спас два брейк-пойнта соперника (100%) и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Зверева в этом матче — одна подача навылет и три двойные ошибки.