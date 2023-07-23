Чесноков считает, что теннисист Рублев должен раскрыться в финале против Рууда

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев после тяжелого полуфинального матча против аргентинца Франсиско Черундоло на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде должен сыграть еще лучше в финале против норвежца Каспера Рууда. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Рублев в субботу обыграл Черундоло, действующего победителя турнира, со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. В воскресенье россиянин встретится с Руудом в решающем матче, начало матча запланировано на 15:00 мск. В мировом рейтинге Рууд занимает 4-е место, Рублев - 8-е, Черундоло - 20-е.

"Рублев выиграл в решающем сете 6:3, не сломался и довольно уверенно выиграл. Черундоло - это не самый простой соперник, на грунте он может обыграть практически любого из первой десятки мира. Что касается финала, то шансы соперников будут равны", - сказал Чесноков.

"Мне кажется, матч будет очень интересным, он станет настоящим украшением турнира. После тяжелого матча Андрей должен раскрыться, заиграть еще лучше, но и Рууд сейчас играет здорово. В начале сезона он проигрывал везде где только можно, но потом он набрал форму", - добавил собеседник агентства.