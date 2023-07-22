Российская теннисистка снялась с турнира в Германии из-за проблем с визой

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сможет сыграть на турнире WTA в Гамбурге из-за проблем с визой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсменки в соцсетях.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой», - написала Потапова.

Она подчеркнула, что документы были поданы вовремя, но рассмотрение «было задержано».

По словам теннисистки, она надеется, что сможет вернуться в Гамбург в 2024 году. Сейчас Потапова с командой готовится к американской серии.

Турнир в Гамбурге (WTA 250) состоится с 23 по 29 июля. В квалификации соревнований должны участвовать ещё три россиянки: Полина Кудерметова, Екатерина Макарова и Татьяна Прозорова.