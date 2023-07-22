Российскую теннисистку не впустили в Польшу на турнир

«21 июля пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарёва пыталась попасть в страну по визе, выданной во Франции, рейсом из Белграда в Варшаву. Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Польши.