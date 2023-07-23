Губерниев о Звонаревой: еще никогда она не была так опасна для страны НАТО

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на решение Польши не впускать в страну российскую теннисистку Веру Звонареву для участия в турнире.

«Еще никогда Вера Звонарева не была так опасна для страны НАТО!» — написал Губерниев.

22 июля польские пограничники не пустили Звонареву в страну на турнир WTA. Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. В Министерстве внутренних дел заявили, что Звонареву не пустили в Польшу по соображениям государственной и общественной безопасности.

Звонарева является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Также она пять раз становилась победительницей на турнирах «Большого шлема» (трижды в парном разряде и дважды в миксте).

Теннисный турнир WTA в Варшаве стартует 24 июля и завершится 31 июля. Помимо Звонаревой в соревнованиях должна принять участие еще одна российская теннисистка Маргарита Бетова.