Андрей Рублев стал победителем турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублей победил норвежца Каспера Рууда в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Об этом пишет «Чемпионат».

Встреча продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина. Первый сет партии несколько раз прерывался из-за дождя.

По данным портала, Рублев (седьмая ракетка мира) шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Норвежский теннисист (четвертая ракетка) совершил три двойные ошибки. Ему удалось реализовать только один брейк-пойнт из трёх.

Призовой фонд турнира составлял порядка €560 тыс.