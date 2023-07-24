Джокович пропустит «Мастерс» в Торонто

— Я всегда с удовольствием проводил время в Канаде, но после разговора с командой мы решили, что это правильное решение. Я хотел бы поблагодарить Карла Хейла, директора турнира, за понимание. Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть перед замечательными болельщиками, — заявил Джокович.