Карацев и Сафиуллин опустились в обновленном рейтинге ATP
Россиянин Аслан Карацев потерял 17 позиций в обновленном рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Роман Сафиуллин также опустился в списке на 47 е место, потеряв 4 строчки.
Даниил Медведев (3 я позиция), Андрей Рублев (7 я) и Карен Хачанов (11 я) остались в рейтинге без движения.
В топ 15 рейтинга вообще не произошло изменений. Лидерство сохранил испанец Карлос Алькарас, вторым остается серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP
Версия от 24 июля 2023 года
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9375 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4905
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3310
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130
11 (11) Карен Хачанов (Россия) — 3035…
47 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 943
69 (52). Аслан Карацев (798)
85 (89). Павел Котов (693)
93 (96). Александр Шевченко (632)