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Карацев и Сафиуллин опустились в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев потерял 17 позиций в обновленном рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Карацев и Сафиуллин опустились в обновленном рейтинге ATP
© РИА Новости

Роман Сафиуллин также опустился в списке на 47 е место, потеряв 4 строчки.

Даниил Медведев (3 я позиция), Андрей Рублев (7 я) и Карен Хачанов (11 я) остались в рейтинге без движения.

В топ 15 рейтинга вообще не произошло изменений. Лидерство сохранил испанец Карлос Алькарас, вторым остается серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

Версия от 24 июля 2023 года

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9375 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4905

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3310

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130

11 (11) Карен Хачанов (Россия) — 3035…

47 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 943

69 (52). Аслан Карацев (798)

85 (89). Павел Котов (693)

93 (96). Александр Шевченко (632)