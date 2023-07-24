Джокович назвал причину, по которой пропустит «Мастерс» в Торонто

«Мне всегда нравилось играть в Канаде. Но мой организм не молодеет, ему нужно больше времени на восстановление. В этом сезоне, поговорив со своей командой, мы решили, что будет верным решением пропустить турнир в Торонто.



Надеюсь, что в ближайшие годы сумею вернуться в Торонто, чтобы вновь там выступить перед великолепной публикой», — приводит слова Джоковича Reuters.