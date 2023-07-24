Джокович назвал причину, по которой пропустит «Мастерс» в Торонто

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).
«Мне всегда нравилось играть в Канаде. Но мой организм не молодеет, ему нужно больше времени на восстановление. В этом сезоне, поговорив со своей командой, мы решили, что будет верным решением пропустить турнир в Торонто.
Надеюсь, что в ближайшие годы сумею вернуться в Торонто, чтобы вновь там выступить перед великолепной публикой», — приводит слова Джоковича Reuters.
В нынешнем сезоне Новак Джокович стал победителем «Ролан Гаррос», а также дошёл до финала Уимблдона, где в пяти сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу. В настоящий момент 36-летний серб является второй ракеткой мира.
Отметим, что в основной сетке «Мастерса» в Торонто Джоковича заменит американец Кристофер Юбэнкс. На Уимблдоне он дошел до четвертьфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.