Итальянская теннисистка снялась с турнира в Варшаве за несколько часов до матча

О снятии с соревнования стало известно за несколько часов до её первого матча. Джорджи должна была встретиться в первом круге с Татьяной Марией из Германии. Сообщается, что решение об отказе от участия в матче связано с проблемами с запястьем. Место Джорджи в турнирной сетке займёт спортсмен, прошедший квалификацию либо «лаки-лузер».