Рахимова проиграла Осорио-Серрано в первом круге турнира в Гамбурге

Завершился матч первого круга турнира WTA в Гамбурге, в котором встречались россиянка Камилла Рахимова и колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Представительница Колумбии одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.

В первом сете Осорио-Серрано одержала победу со счётом 6:4. Второй сет колумбийка выиграла со счётом 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано одна подача навылет, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.