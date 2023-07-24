Андреева прокомментировала победу над украинкой Ястремской
Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою победу над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает сайт организации.
«Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера…», – заявила она.
Андреева также добавила, что довольна своим результатом. По её словам, она очень старалась показать свой спортивный уровень и боролась за каждое очко.
Напомним, что матч состоялся 24 июля. Андреева победила со счетом 6:0, 6:2.
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