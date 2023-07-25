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Кириос сделал татуировку с покемонами на всю спину

Ник Кириос показал татуировку на всю спину. Он набил покемонов.

Теннисист Кириос сделал татуировку с покемонами на всю спину
© globallookpress.com

Кириос написал в сторис, что над татуировкой работали одновременно пять мастеров. Процесс занял всего один час.

Соцсети
Соцсети