Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге

Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250, проходящего в Гамбурге (Германия). Во втором круге соревнований россиянка в двух сетах обыграла пятую сеяную, австрийку Юлию Грабер: 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Диана Шнайдер по ходу встречи выполнила семь эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта (50%), на счету Юлии Грабер — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из семи. Также каждая из теннисисток допустила по две двойные ошибки.