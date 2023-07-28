Карен Хачанов прокомментировал своё снятие с турнира в Лос-Кабосе

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о лучшем теннисисте в истории, а также назвал своих главных соперников в туре.

«Надаль — величайший теннисист всех времён. Тур станет лучше, когда мы оба вернёмся на корт. Что касается моих главных соперников на корте, это Стефанос Циципас, Надаль и Стэн Вавринка», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.