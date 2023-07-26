Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Лозанне

Российская теннисистка Элина Аванесян, 68-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Во втором круге она в трёх сетах обыграла 217-ю ракетку мира из Франции Хлоэ Паке. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Элина Аванесян по ходу матча выполнила один эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 15, а также допустила одну двойную ошибку. На счету Хлоэ Паке — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и три двойные ошибки.