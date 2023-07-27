19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге

В четвертьфинальном матче Шнайдер со счётом 6:1, 2:6, 6:4 обыграла 56-ю ракетку мира, 28-летнюю американку Бернарду Перу (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 48 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Перы четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.