FIE отменит рукопожатия после инцидента с украинкой Харлан

Для участников соревнований по фехтованию могут отменить обязательное правило рукопожатия после окончания поединка в связи с инцидентом, который произошел на чемпионате мира в Милане с участием украинской спортсменки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой. Соответствующую поправку в регламент проведения турниров планирует внести Международная федерация фехтования (FIE).

© Tadashi Miyamoto, AFLO, GlobalLookPress

В настоящее время, согласно действующему пункту в правилах FIE, рукопожатие после схватки является обязательным ритуалом для всех участников соревнований. Однако организация намерена заменить рукопожатия приветствием на расстоянии.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», - говорится сообщении крупнейшей итальянской ежедневной газеты La Repubblica.