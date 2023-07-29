Женская теннисная ассоциация следит за ситуацией с допуском россиянок на турнир в Чехии

"Игроки из России и Белоруссии продолжают участвовать в турнирах WTA в нейтральном статусе. Несмотря на их нейтралитет, власти Чехии отказали в допуске некоторым спортсменам на турнир WTA, который должен пройти в Праге на следующей неделе. Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в турнирах под эгидой организации на основе их заслуг, без дискриминации. Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, касающиеся сложных геополитических вопросов", - говорится в заявлении WTA.