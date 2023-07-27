Карен Хачанов снялся с турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого ему в текущем сезоне пришлось пропустить Уимблдон. Теннисист не играл на турнирах с момента поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от серба Новака Джоковича. Россиянин всё ещё находится в заявке на «Мастерсы» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также заявлен на Открытый чемпионат США, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.