Украинская теннисистка просила WTA наказать Андрееву за лайки в соцсетях

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своих социальных сетях призналась, что просила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) применить санкции в отношении россиянки Мирры Андреевой за ее лайки.
«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — написала Ястремская.
Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она располагается на 64-й позиции.
На завершившемся в середине июля Уимблдоне Андреева дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7, 2:6.
24 июля Ястремская и Андреева встречались на турнире в Швейцарии. Победу одержала россиянка.
Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.