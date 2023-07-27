Украинская теннисистка просила WTA наказать Андрееву за лайки в соцсетях

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — написала Ястремская.