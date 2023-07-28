Карен Хачанов прокомментировал свое снятие с турнира в Лос-Кабосе

«С грустью сообщаю о своём снятии с Лос-Кабоса. Я всё ещё не на 100% готов соревноваться на самом лучшем уровне. Хочу выразить огромную благодарность турниру и всем моим невероятным болельщикам за непоколебимую поддержку! Ваша позитивная энергия значит для меня очень много.



Хотя эта неудача тяжёлая, я полон решимости вернуться сильнее и лучше, чем когда-либо. Надеюсь, скоро увидимся на кортах!» — написал теннисист в социальной сети.