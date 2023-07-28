Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию для участия в турнире

«Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент ее больше нет на территории Чехии. Всем остальным участникам турнира с российским или белорусским гражданством мы сразу сообщили о ситуации через Женскую теннисную ассоциацию (WTA), когда им сказали не ездить на предстоящий турнир», — приводятся слова директора турнира Мирослава Малы.