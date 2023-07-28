Гашек высказался о депортации российской теннисистки из Чехии
Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек поддержал решение Министерства внутренних дел Чехии депортировать российскую теннисистку, которая приехала в Прагу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open. Об этом он написал в Twitter.
«Отлично! Спасибо. Теперь я просто прошу, чтобы не было недопонимания, министерство внутренних дел Чехии выступило с четким заявлением, что, если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы. И, пожалуйста, сразу выложите на сайты министерств иностранных и внутренних дел Чехии», – написал Гашек.
28 июля информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов Prague Open сообщило, что сотрудники погранслужбы Чехии отказали российской теннисистке во въезде в страну.
Организатор Prague Open Мирослав Малы сообщил, что девушка была первой из российских теннисисток, приехавшей в Чехию для участия в турнире, а остальным спортсменкам из России и Белоруссии «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».