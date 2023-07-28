Свитолина и Азаренко встретятся в 1-м круге турнира в Вашингтоне

Сегодня, 28 июля, состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500, который пройдёт с 31 июля по 6 августа в Вашингтоне, США. В первом круге женской сетки турнира встретятся двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина.

© Чемпионат.com

Спортсменки шесть раз встречались в очном противостоянии, пять раз сильнее оказывалась теннисистка из Беларуси, одна победа – на счету украинки. Последний раз матч между спортсменками состоялся в четвёртому круге травяного турнира на Уимблдоне – 2023 в Лондоне (Великобритании), в котором победу одержала Элина Свитолина.