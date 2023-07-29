Ига Свёнтек прокомментировала свою 45-ю победу в сезоне

«Я очень горжусь этим результатом. Нелегко играть два настолько стабильных сезона подряд. Поэтому я очень счастлива, что, несмотря на то, что у меня были некоторые проблемы из-за травм, я всё ещё могу играть хорошо и одерживать победы в матчах», — сказала Свёнтек в интервью на корте.