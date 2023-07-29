Российская теннисистка не примет участия в турнире WTA в Праге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях заявила, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open.

«Привет, ребята! Я не приму учаcтия в турнире в Праге, который пройдет на cледующей неделе. Я продолжу подготовку на харде, увидимcя в CША на поcледующих турнирах», — написала спортсменка.

28 июля информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов Prague Open сообщило, что сотрудники погранслужбы Чехии отказали российской теннисистке во въезде в страну.

Организатор Prague Open Мирослав Малы сообщил, что девушка была первой из российских теннисисток, приехавшей в Чехию для участия в турнире, а остальным спортсменкам из России и Белоруссии «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».