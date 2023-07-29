Павлюченкова отреагировала на запрет участвовать в турнире в Чехии

«Привет, ребята! Если вы видели заявление WTA, то должны понимать, что на следующей неделе я не смогу принять участие в турнире в Праге. Продолжаю подготовку на хард-кортах к US Open. Увидимся в Цинциннати и на US Open», — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.