Алина Корнеева объяснила, почему пропустит турнир в США

Юная звезда российского тенниса Алина Корнеева не сможет участвовать в осеннем турнире US Open. Причиной стало отсутствие американской визы, сообщает РИА Новости.

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«Я не буду играть на чемпионате США, потому что мы не успели сделать визу в срок», - сказала 16-летняя спортсменка.

При этом она отметила, что с нею всё в порядке, и это «не последний US Open».

В воскресенье Корнеева победила в турнире ITF в португальском городе Фигейра-да-Фош. В решающем матче 16-летняя россиянка разгромила француженку Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0.

В этом году Корнеева уже выиграла два юниорских турнира Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».