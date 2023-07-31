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Карацев потерял шесть позиций в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев потерял шесть позиций в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Карацев потерял шесть позиций в обновленном рейтинге ATP
© РИА Новости

Теперь россиянин занимает 75 е место в рейтинге.

В топ 10 рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохраняет испанец Карлос Алькарас, вторым остается серб Новак Джокович.

Даниил Медведев (3 е место), Андрей Рублев (7 е) и Карен Хачанов (11 е) сохранили свои позиции в рейтинге.

РЕЙТИНГ ATP

ВЕРСИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3515

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085

11 (11) Карен Хачанов (Россия) — 2945…

48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943

75 (69). Аласн Карацев — 798

87 (85). Павел Котов — 693

93 (93). Александр Шевченко — 632