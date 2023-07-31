Карацев потерял шесть позиций в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев потерял шесть позиций в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Теперь россиянин занимает 75 е место в рейтинге.
В топ 10 рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохраняет испанец Карлос Алькарас, вторым остается серб Новак Джокович.
Даниил Медведев (3 е место), Андрей Рублев (7 е) и Карен Хачанов (11 е) сохранили свои позиции в рейтинге.
РЕЙТИНГ ATP
ВЕРСИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ 2023 ГОДА
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3515
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085
11 (11) Карен Хачанов (Россия) — 2945…
48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943
75 (69). Аласн Карацев — 798
87 (85). Павел Котов — 693
93 (93). Александр Шевченко — 632