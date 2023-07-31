Россиянка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации. На минувшей неделе в пятницу Шнайдер не смогла выйти в финал турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге. В полуфинале 19 летняя россиянка потерпела поражение от немки Номы Акаге. Теперь Шнайдер располагается на 86 й строчке рейтинга.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 11 е место.
РЕЙТИНГ WTA ОТ 31 ИЮЛЯ:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9490 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;
5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;
10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015…
14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570…
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315…
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…
26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253…
62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930…
67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901…
83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785…
100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.