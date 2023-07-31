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Российская теннисистка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации. На минувшей неделе в пятницу Шнайдер не смогла выйти в финал турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге. В полуфинале 19 летняя россиянка потерпела поражение от немки Номы Акаге. Теперь Шнайдер располагается на 86 й строчке рейтинга.

Россиянка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA
© Rob Prange / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 11 е место.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 31 ИЮЛЯ:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9490 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;

5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;

10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015…

14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570…

18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315…

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…

26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…

35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253…

62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930…

67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;

68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901…

83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…

86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785…

100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.