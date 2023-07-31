Россиянка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации. На минувшей неделе в пятницу Шнайдер не смогла выйти в финал турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге. В полуфинале 19 летняя россиянка потерпела поражение от немки Номы Акаге. Теперь Шнайдер располагается на 86 й строчке рейтинга.