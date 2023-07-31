Стало известно, какую российскую теннисистку задержали в аэропорту Праги
Российской теннисисткой, задержанной в аэропорту Праги, оказалась Евгения Родина. Об эом сообщает Sport.pl.
Родина планировала принять участие в хардовом турнире категории WTA-250.
Напомним, 28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.
Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа. Ранее россиянку Веру Звонарёву на пустили на турнир в Польше, а у Анастасии Потаповой были проблемы с получением визы в Германию.
Чемпионат.com: главные новости