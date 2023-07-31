Российские теннисисты играют в Чехии, несмотря на постановление правительства страны

28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги. Родина планировала принять участие в хардовом турнире категории WTA-250, но была депортирована из Чехии. Евгения находится на 286-м месте в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.