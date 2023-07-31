В Чехии объяснили допуск к соревнованиям теннисиста из России

Директор челленджера в Чехии Томаш Трсек рассказал, по какой причине к соревнованиям допустили российского теннисиста Кирилла Киватцева.

«Киватцев уже восемь лет живёт в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — цитирует Трсека iDNES.

Киватцев на старте турнира в Чехии одержал победу над представителем Австралии Мэттью Деллаведовой со счётом 6:4, 6:2. На соревнования также был заявлен ещё один россиянин Денис Клок. Ему разрешили приехать на турнир, поскольку он родился в Крыму.