В Чехии объяснили допуск к соревнованиям теннисиста из России

Директор челленджера в Чехии Томаш Трсек рассказал, по какой причине к соревнованиям допустили российского теннисиста Кирилла Киватцева.
«Киватцев уже восемь лет живёт в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — цитирует Трсека iDNES.
Киватцев на старте турнира в Чехии одержал победу над представителем Австралии Мэттью Деллаведовой со счётом 6:4, 6:2. На соревнования также был заявлен ещё один россиянин Денис Клок. Ему разрешили приехать на турнир, поскольку он родился в Крыму.
В июне правительство Чехии по предложению министерства образования, молодежи и спорта одобрило запрет на участие российских спортсменов и команд в проводимых в стране соревнованиях. Запрет распространяется на участие отдельных спортсменов и команд, представляющих Россию в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чехии.