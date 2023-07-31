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Российский теннисист Киватцев получит гражданство Италии

Российский теннисист Кирилл Киватцев получит гражданство Италии. Об этом iDNES сообщил директор проходящего в чешском Либерце турнира серии «Челленджер» Svijany Open Томаш Трсек.

В Чехии сообщили о смене гражданства теннисиста из России
© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КИРИЛЛА КИВАТЦЕВА

«Киватцев уже восемь лет живет в Италии и подал заявление на получение местного гражданства», — приводятся в материале его слова.

Трсек добавил, что теннисист принимает участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

В iDNES указали, что на соревновании также выступает еще один россиянин — Денис Клок. Ему разрешили участвовать в турнире, потому что он родился в Крыму. В июне 2023 года Чехия запретила российским и белорусским спортсменам выступать на территории страны. Также Прага ввела запрет на участие своих сборных в РФ.

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