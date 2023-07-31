В Чехии сообщили о смене гражданства теннисиста из России

«Киватцев уже восемь лет живет в Италии и подал заявление на получение местного гражданства», — приводятся в материале его слова.

В iDNES указали, что на соревновании также выступает еще один россиянин — Денис Клок. Ему разрешили участвовать в турнире, потому что он родился в Крыму. В июне 2023 года Чехия запретила российским и белорусским спортсменам выступать на территории страны. Также Прага ввела запрет на участие своих сборных в РФ.