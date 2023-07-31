Потапова не смогла завершить матч первого круга на турнире в США

26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла завершить матч первого круга на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований Потапова встречалась с олимпийской чемпионкой 2020 года, 15-й ракеткой мира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (6). Потапова и Бенчич провели на корте 54 минуты, однако при счёте 6:5 в пользу швейцарки Потапова отказалась от продолжения встречи. Чуть ранее россиянка получила неприятную травму: Анастасия, пытаясь побежать за мячом, повредила левую лодыжку.