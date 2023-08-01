Китайский теннисист потерял сознание во время матча в Вашингтоне

Китайскому теннисисту У Ибину стало плохо во время матча первого круга турнира ATP в Вашингтоне против японца Есукэ Ватануки. Как сообщает РБК, в момент потери сознания спортсмен, 90-я ракетка мира, вел в первом сете со счетом 4:1.

Во время перерыва между геймами китаец шел к своему стулу и вдруг рухнул на него. Ему помогли подняться на ноги и отпустили на корт. Вероятно, причиной потери сознания стал тепловой удар, поскольку в тот день температура воздуха достигала 30 градусов.

В результате У Ибин не смог продолжить встречу, а Ватануки автоматически стал победителем и прошел во второй круг. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.