НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане, выступившей в паре с россиянкой

«Во-первых, это выбор спортсмена — с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать объяснений от спортсменки и проведем беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации». Слова Лейниекса приводит ТАСС.