НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане, выступившей в паре с россиянкой
Национальный олимпийский комитет Латвии потребовал объяснений от латвийской теннисистки Даниэлы Висмане за выступление на международных соревнованиях в паре с россиянкой Дарьей Астаховой. Спортсменки сыграли в дуэте в парном разряде на грунтовом турнире ITF в Хорбе (Германия) и одержали победу на соревнованиях, в финале обыграв пару немки Лауры Бёнер и аргентинки Берты Бонарди.
Генеральный секретарь НОК Латвии Карлис Лейниекс заявил в эфире станции «Латвийское радио»:
«Во-первых, это выбор спортсмена — с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать объяснений от спортсменки и проведем беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации». Слова Лейниекса приводит ТАСС.