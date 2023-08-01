Пятикратная победительница Уимблдонского турнира американка Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат США, сообщает пресс служба WTA.

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Также 43 летня теннисистка была приглашена на турниры WTA в Цинциннати и Монреале.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью Йорке.