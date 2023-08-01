Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат США
Пятикратная победительница Уимблдонского турнира американка Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат США, сообщает пресс служба WTA.
Также 43 летня теннисистка была приглашена на турниры WTA в Цинциннати и Монреале.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью Йорке.
Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка. В настоящий момент она занимает 524 е место в рейтинге WTA.