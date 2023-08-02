Белорусская теннисистка оценила отсутствие рукопожатий с украинками

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила объявление об отсутствии рукопожатий с украинками перед матчами. Ее слова передает Tennis Infinity.

Азаренко назвала запоздалым на 18 месяцев решение сообщать фанатам до начала матчей о том, что с украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам и белорусам.

«Мне все равно, правда. Как долго мы собираемся говорить об этом? Это так важно? Интересно ли людям, что об этом постоянно пишут одно и то же?» — добавила теннисистка.

Ранее украинка Элина Свитолина призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Ее просьба была удовлетворена: на турнире в Вашингтоне перед матчем было сделано соответствующее объявление.