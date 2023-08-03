Свитолина после победы над Касаткиной спросила у тренера разрешения выпить пива

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) обратилась к своему тренеру Раймону Слейтеру с неожиданной просьбой.

© Пресс-служба Уимблдона

Свитолина поделилась скриншотом переписки с наставником на своей странице в социальных сетях.

«Не могли бы вы взять мне одно пиво, пожалуйста», — написала Свитолина, добавив гифку с котом из серии мультфильмов «Шрек».

«Ну как я могу отказать», — ответил Слейтер.