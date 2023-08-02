Джокович призвал игроков присоединяться к борьбе за права теннисистов

«Время для её создания пришло очень давно. Но длительное время занял сам процесс создания организации. У нас отличная команда. Мы стараемся совершенствовать структуру нашей работы и управление в меру своих возможностей, чтобы в первую очередь показать игрокам и всей системе, что мы заслуживаем доверия и никуда не денемся.



Мы продолжим борьбу за то, чтобы права игроков занимали более важное место, чем сейчас, как в мужском, так и в женском туре. Я как теннисист понимаю, через что проходят другие игроки. Я играю в профессиональный теннис 20 лет. Я был членом и президентом совета теннисистов в течение многих лет.



Нам было необходимо создать организацию, которая на 100% защищает права игроков. Этим занимались разные поколения спортсменов на протяжении 20 с лишним лет, но им не удавалось создать организацию. Но у нас получилось, и я думаю, что все должны это признать.



Больше всего игроков беспокоит то, что они вступят в Ассоциацию и потом у них будут юридические проблемы с ATP и WTA. Но это не так, и мы уже донесли это до игроков и руководства туров.



Молодое поколение особенно не хочет рисковать. Они думают, что хотят быть консервативными и просто играть матчи. Не хотят потерять то, что уже заработали, что уже заимели. И я их понимаю и не сужу. Но, поддерживая нас, вы поддерживаете себя. Вы поддерживаете своё будущее», — приводит слова Джоковича официальный сайт Ассоциации профессиональных теннисистов.