Медведев подтвердил участие в «Мастерсе» в Торонто

Первая ракетка России и третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев в социальных сетях опубликовал пост, в котором сообщил, что вылетел в Канаду. Скоро в Торонто стартует турнир серии «Мастерс» (ATP-1000).

27-летний россиянин опубликовал два эмодзи: с изображением самолёта и флага Канады.

Отметим, что это будет первый турнир Медведева на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил пропустил турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), а также отказался от выступления на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).