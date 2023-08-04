Шевченко уступил Эвансу в матче третьего круга турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге АТР уступил в шаге от четвертьфинала турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу, 30-му в рейтинге АТР со счётом 6:4, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

За выход в следующий этап Эванс сыграет с победителем пары Цзюнчэн Шан (Китай) – Фрэнсис Тиафо (США).