Шевченко уступил Эвансу в матче третьего круга турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге АТР уступил в шаге от четвертьфинала турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу, 30-му в рейтинге АТР со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
За выход в следующий этап Эванс сыграет с победителем пары Цзюнчэн Шан (Китай) – Фрэнсис Тиафо (США).
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.
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