Циципас рассказал, на что променяет «Большой шлем»

«Я променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один. Это определённо что-то особенное, это признак того, что вы достигли максимума в своей карьере, и мне нравится, когда вы можете максимизировать всё. Таким образом, однажды я смогу сказать своим внукам, что я номер один», – приводит слова Циципаса Sportskeeda со ссылкой на El Universal Deportes.