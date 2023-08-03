Сафиуллин заменит Баутисту-Агута в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Роман Сафиуллин получил место в основной сетке турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), сообщает EntryLists.

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25-летний россиянин заменит в соревнованиях испанца Роберто Баутисту-Агута, который получил травму.

Таким образом, испанский спортсмен не сможет выступить на «Мастерсах» в Торонто (Канада) и Цинциннати. На канадском турнире его заменит француз Грегуар Баррере.

Сообщается, что в конце июля Баутиста-Агут получил растяжение связок, ухаживая за лошадьми.

Сафиуллин занимает 48-е место в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В нынешнем сезоне он выиграл 29 матчей при 17 поражениях. На его счету победа в турнире серии «Челленджер» в Кобленце (Германия).