Анастасия Потапова рассказала о травме, которую получила в Вашингтоне

«К сожалению, я не смогла доиграть матч в Вашингтоне, так как получила травму голеностопа. В моём случае для полного восстановления потребуется время. Моя команда сделает всё возможное, чтобы я как можно скорее вернулась на корт здоровой и смогла продолжить борьбу на американской серии. Всем спасибо за слова поддержки, я очень это ценю», — написала Потапова в своих социальных сетях.