Кафельников считает Медведева одним из фаворитов US Open

Российский теннисист Даниил Медведев будет в числе главных претендентов на победу в Открытом чемпионате США. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.
"Медведев будет одним из фаворитов US Open, безусловно. В первой тройке соискателей титула. Даня, [Карлос] Алькарас, [Новак] Джокович - они в числе претендентов", - сказал Кафельников.
US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Медведев выиграл турнир в 2021 году.