Медведев и Алькарас провели совместную тренировку

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас провели совместную тренировку перед стартом хардового «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмены являются двумя первыми сеяными этого турнира.

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Отметим, что Карлос Алькарас и Даниил Медведев пока делят между собой победы на четырёх из пяти прошедших в этом сезоне «Мастерсах». Испанский теннисист побеждал в Индиан-Уэллсе и Мадриде, россиянин выигрывал в Майами и Риме. Пятый «Мастерс» оставил за собой другой российский теннисист — седьмая ракетка мира Андрей Рублёв.

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