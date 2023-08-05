Доминик Тим прокомментировал поражение в финале турнира в Кицбюэле

Австрийский теннисист Доминик Тим, 116-я ракетка мира, прокомментировал своё поражение в финале турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 5 августа, спортсмен в двух сетах проиграл 72-й ракетке мира из Аргентины Себастьяну Баэсу.

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«Какая невероятная неделя! Невероятное ощущение от того, что снова играешь в финале. Конечно, хотелось бы победить! Первый финал после возвращения, поэтому пришло время продолжать усердно работать, чтобы быть готовым к американской серии», — написал спортсмен в социальных сетях.